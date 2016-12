Kolencentrale aan Hemweg mogelijk eerder dicht

Volgens Nuon zijn er door de recente ontwikkelingen twee opties voor de centrale in de stad, die nog een technische levensduur heeft tot 2034. Of de centrale wordt verkocht of hij wordt vervroegd gesloten, mits dat "eerlijk en verantwoord" gebeurt voor de medewerkers.

De sluiting van alle kolencentrales in Nederland lijkt volgens Nuon, gelet op de toekenning van de biomassa-bijstooksubsidies aan RWE, Engie en Uniper, nog ver weg. "Wij hopen dat de overheid snel duidelijkheid verschaft over haar plannen om kolen in Nederland uit te faseren", aldus het energiebedrijf in een verklaring.