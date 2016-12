Gemeente stelt 24 miljoen euro beschikbaar voor energiezuinige stadsverlichting

Voor stadsilluminatie is een half miljoen beschikbaar. Voorbeelden hiervan zijn het extra verlichten van monumentale of bijzondere gebouwen, bruggen en kunstwerken, zoals Paleis op de Dam of de Magere Brug.

Onze stad heeft ruim 125.000 lantaarnpalen en lichtmasten, 149.000 armaturen, 155.000 lampen, 480 kilometer aan elektriciteitskabels en 200 voedingskasten in eigen beheer. Om de kwaliteit, beschikbaarheid, betrouwbaarheid en veiligheid van de openbare verlichting te waarborgen, moeten de verschillende onderdelen worden vervangen.

"Met deze forse investering kunnen we ervoor zorgen dat het licht in de stad de komende jaren blijft schijnen", zegt wethouder Pieter Litjens (Verkeer en Vervoer). "Dat is goed voor de veiligheid op straat en in het verkeer en het draagt bij aan een betere sfeer op straat."