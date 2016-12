Politie zoekt man die vrouw bespuugde en betastte op station Zuid

Dat gebeurde zondagochtend 11 december. De vrouw stond een sigaret te roken en op de metro te wachten. Er komt een man aanlopen met een vouwfiets. Hij zet zijn fiets neer en komt plotseling heel dicht bij de vrouw staan.

Hij vraagt om een sigaret, maar als ze die weigert te geven, begint hij haar uit te schelden. Hij noemt haar racist, spuugt haar in het gezicht en trapt haar hard tegen het been. En de intimidatie gaat in de metro verder als hij naast de vrouw plaatsneemt en haar billen aanraakt.

Tweede incident

Als de vrouw de politie belt, gaat de man eindelijk weg en stapt hij bij station Amstelveenseweg uit. Van het incident zelf zijn beelden gemaakt. De man valt later die dag weer een vrouw lastig en is op beelden na dat incident goed te zien.

De man had een vouwfiets bij zich. Hij droeg een Nike-pet, een zwarte jas met bontkraag en witte sportschoenen. Mensen die hem herkennen, kunnen contact opnemen met de politie via 0800-6070 of anoniem via 0800-7000. Mogelijk zijn er ook andere vrouwen die lastig zijn gevallen door deze man.