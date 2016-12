Ondernemers kritisch op druktemaatregelen gemeente

Dat blijkt uit een rondgang langs diverse ondernemers, MKB Amsterdam en Koninklijke Horeca Nederland. Het stadsbestuur kondigde dinsdag een reeks aan maatregelen op diverse terreinen aan om de stad leefbaar te houden.

Zo wil het college onderzoek doen naar een verdere verhoging van de toeristenbelasting. Ook gelden er vanaf 1 januari twee tarieven toeristenbelasting. Binnen de ring betaalt een hotelbezoeker zes procent per nacht, terwijl dit buiten de ring en boven het IJ uitkomt op vier procent.

"Ik vind dit geen goed idee. Onze achterban vindt belastingen op zich niet erg, zolang daar wel iets tegenover staat", aldus Dolf Kloosterziel van MKB Amsterdam.

"We zien liever dat er wordt geïnvesteerd in nieuwe gebieden in plaats van dat geprobeerd wordt om de drukte terug te dringen. Ontwikkel liever in gebieden als de Zuidas, Sloterdijk of Zuidoost, zodat het voor toeristen aantrekkelijker wordt om daar naar toe te gaan."

Verbaasd

Koninklijke Horeca Nederland regio Amsterdam is bovendien verbaasd dat zij niet bij de plannen zijn betrokken. "Dan hadden we de gemeente kunnen adviseren dat het ophogen van de toeristenbelasting geen enkel effect heeft."

"Er is nu ook al een prijsverschil tussen hotels binnen en buiten het centrum. De toeristenbelasting is een relatief klein bedrag op het budget van een reiziger, dus veel invloed zal het niet hebben", legt Eveline Doornhegge uit. "De maatregelen komen voor ons uit de lucht vallen. Onze achterban is daar niet blij mee."

Alternatief

Het stadsbestuur wil tevens dat alternatief vervoer zoals segways, fietstaxi's en paardenkoetsen wordt ingeperkt. Momenteel onderzoekt het college ook of er zogenaamde 'vermakelijkhedenretributie' kan worden opgelegd aan aanbieders van toeristenverhuur.

Pieter van der Jacht, eigenaar van BestDam Segway Tours snapt niet waarom zijn branche aan banden moet worden gelegd. "Ik snap dat ze bepaalde plekken misschien willen verbieden, maar dit is symptoombestrijding. Met dit beleid zorg je niet voor minder toeristen in de stad. Het is niet zo dat toeristen naar Amsterdam komen omdat wij tours op Segways aanbieden."

Valt mee

Volgens Van der Jacht valt het aantal Segways in de stad "reuze mee". "Ze vallen alleen meer op dan bijvoorbeeld fietsers. We racen niet en ze zijn door de RDW toegelaten. We rijden niet in voetgangersgebieden of op plekken waar dat niet mag, zoals het Vondelpark."

Een retributie vindt hij niet erg. "Zolang dat helpt in het grotere geheel, maar er moet wel iets tegenover staan."