Gehate jerrycans weer terug in West

Ze worden door bewoners en ondernemers in de bomen gehangen op het plantsoen tussen de Bos en Lommerweg, Haarlemmerweg en Solebaystraat, ontdekte De Westkrant. De jerrycans moeten het pleintje aantrekkelijker maken, zo schrijven bewoners op Facebook.

"Buurtbewoners hebben aangegeven dat dit een belangrijke openbare ruimte voor ze is, maar dat het zoals het nu is niet als prettig wordt ervaren. En voor de oplettende buurtkenners, inderdaad de verlichting kan u bekend voor komen. In plaats van nieuwe verlichting aan te schaffen hebben wij gekozen voor het hergebruik van de jerrycan's van de Geef Om De Jan Eef."

In 2012 bleek niemand in de straat enthousiast over de jerrycans. "Het is een aanfluiting van hier tot ginder. Het is afschuwelijk, verschrikkelijk, wie bedenkt dat? Het is geen gezicht", zei een voorbijganger tegen AT5.

De buurt nam dit jaar daarom ook afscheid van de jerrycans, maar verdwenen uit het stadsdeel zijn ze dus niet.