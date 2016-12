Van der Laan in gesprek met moskeebesturen

"Dat wordt geen theedrinken en praten over geloof. Ik ga de boodschap overbrengen dat we dat hier niet willen hebben, wij zijn geweldloos. Dus dat wordt sterke koffie."

"Het lijkt te gaan om een generatieconflict. De oudere gelovigen baseren zich op de islam zoals dat die in Marokko beleden wordt", zei Van der Laan woensdagmiddag in de raad.

"De jongeren kijken maar naar het strengere Midden-Oosten. Het gaat om macht. Inhoudelijk gaan we ons niet met het geloof bemoeien, dat doen we al een paar eeuwen niet meer. Maar het geweld willen we hier niet hebben."

Onrustig

In de moskee is het al een tijd onrustig na een bestuurswissel. Het zou allemaal gaan om een machtstrijd tussen orthodoxe jongeren en een gematigd moskeebestuur. Vorige maand doken er beelden op van een vechtpartij in de moskee, te zien was hoe een oudere man werd aangevallen en geslagen.

Afgelopen zondag ging het weer mis bij een lezing van een gastspreker. Een groepje mannen verstoorde de bijeenkomst en trok de microfoon weg. Daarbij vielen enkele rake klappen. De moskee zelf heeft inmiddels beveiliging ingehuurd om de orde te bewaren in de moskee.