Amsterdam West krijgt in 2017 drie bewonersfora

Dat meldt Het Parool. De motie van D66, PvdA en GroenLinks werd dinsdagavond aangenomen in de bestuurscommissie.

Afgelopen jaar was er al een forum in de Kinkerbuurt, maar nu moet die er ook komen in de Baarsje, Bos en Lommer en het Westerpark. "De bewoners die deelnamen aan het forum in de Kinkerbuurt waren al enthousiast over deze vorm van participatie en democratische vernieuwing", zegt Ilana Rooderkerk van D66.

Het vorige forum werd door duizend bewoners, vooraf door loting gekozen, bezocht.