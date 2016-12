Opnieuw aanhoudingen in de Banne in Noord

De 22-jarige verdachte is rond 08.00 uur in zijn woning aangehouden in verband met bedreigingen die hij vermoedelijk uitte naar buurtbewoners. De twintigjarige verdachte is dinsdagmorgen vroeg in zijn woning aangehouden op verdenking van een inbraak, poging tot inbraak en de handel in verdovende middelen.

Doordat er de laatste tijd veel onrust is in De Banne, wordt de buurt extra gecontroleerd door de politie . De overlastgevers, waar de verdachten bij horen, worden extra in de gaten gehouden door het Openbaar Ministerie, politie en de gemeente. Ze hopen zo de rust in de buurt te herstellen.

Gebieds- en samenscholingsverboden aan jonge overlastplegers moeten er voor zorgen dat het rustiger wordt in Noord.