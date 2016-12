Politiek Amsterdam maakt zich zorgen om veiligheid moskee

Zondag moest de politie ingrijpen in het gebedshuis na een vechtpartij tussen jongeren en andere aanwezigen. Vorige maand ging het ook al mis toen een gebedsoproeper werd mishandeld. Het zou allemaal gaan om een machtsstrijd tussen orthodoxe jongeren en een gematigd moskeebestuur.

Voor de tweede keer in korte tijd was het zondag onrustig bij de Al Oummah moskee, toen er een vechtpartij ontstond bij een lezing. Afgelopen november ging het ook al mis. Op een filmpje dat honderden keren gedeeld is op Facebook, is te zien hoe toen een tachtigjarige gebedsoproeper wordt mishandeld. De boel zou zijn geëscaleerd na onenigheid over de nieuwe gematigde koers van de moskee.

PvdA'er Münire Manisa: "Het oude bestuur, dat toen nog uit twee mensen bestond en wat orthodoxer was, wilde graag blijven zitten maar er kwam een nieuw bestuur. Vlak voordat het nieuwe bestuur aantrad, heeft het oude bestuur het contract van de imam met dertig maanden verlengd. En die imam zou wat orthodoxer zijn, naar wat ik heb begrepen."

Flinke zorgen

Het huidige bestuur zou van de imam af willen, maar de advocaat van hen was dinsdag niet bereikbaar voor commentaar. Ondertussen zijn er in de bestuurscommissie Nieuw-West flinke zorgen over de veiligheid.

"Als er soort scheiding komt van groepen die zich afzetten tegen andere groep, dan moet je je als politiek zorgen over maken", zegt D66'er Jeroen Mirck.

"De veiligheid lijkt op dit moment niet voldoende gewaarborgd, aangezien er al twee incidenten zijn geweest", zegt Manisa. "Het bestuur moet haar gang kunnen gaan, als zij zeggen 'wij willen gematigde islam' dan moeten ze dat kunnen doen, zonder dat extremisten de hele moskee proberen over te nemen. Daar heb ik absoluut moeite mee."

Ook in de gemeenteraad is er bezorgd gereageerd op de incidenten in de moskee. SP-raadslid Peter Kwint stelt er donderdag vragen over aan burgemeester van der Laan