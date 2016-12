Volgens stadsbestuur dreigingsniveau in stad nog altijd substantieel

"Onze aandacht gaat in de eerste plaats uit naar de slachtoffers van de aanslag in Berlijn en de nabestaanden", schrijft het stadsbestuur in een reactie. Over eventuele scherpere maatregelen rondom bijvoorbeeld kerstmarkten in de stad, is zoals gebruikelijk niets bekendgemaakt.

"In 2013 heeft de NCTV het dreigingsniveau in Nederland verhoogd naar substantieel. (...) Sindsdien zijn er allerlei zichtbare en onzichtbare maatregelen genomen. Over de exacte aard en omvang van de maatregelen doen wij nooit uitspraken." De gemeente laat verder weten in nauw contact te staan met de NCTV, de Amsterdamse politie en het Openbaar Ministerie.

"Aanslagen in het buitenland, zoals gisteren in Berlijn, benadrukken de realiteit waar alle grote steden in Europa op dit moment mee te maken hebben." Bij een aanslag in de Duitse stad kwamen gisteravond twaalf mensen om het leven toen een vrachtwagen op een drukke kerstmarkt inreed.