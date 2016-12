Veel schade bij gewapende overval op hotel Amsterdam-West

Een onbekend aantal daders forceerde de afgesloten deuren en wist zo binnen te komen. Niemand raakte gewond, maar er is veel schade ontstaan door de werkwijze van de verdachten.

De politie is ter plaatse om onderzoek te verrichten. Er zijn verschillende camerabeelden in onderzoek om een concreet signalement vrij te geven. Of er buit is gemaakt, is onduidelijk.

Rond 08.00 uur wist de politie een signalement te geven van één van de overvallers. Het zou gaan om een gespierde man van 1.80 meter lang met een lichtblauwe spijkerbroek en een zwarte jas.