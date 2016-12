Honderden dak- en thuislozen genieten van kerstdiner in Koepelkerk

De Koepelkerk zat bomvol met niet alleen dak- en thuislozen, maar ook met mensen die eenzaam zijn en om die reden de gezelligheid willen opzoeken. "Het is klasse hier. Tafels met een wit laken bedekt. Nou ja, prachtig." Een ander: "Het is helemaal top wat ze aan het doen zijn. Volgens mij is het nog drukker in de zaal dan vorig jaar."

"Het zijn met name ook alleenstaande en eenzame mensen. Met name vanuit de binnenstad, onze doelgroep van dak- en thuislozen. Er zitten ook een aantal prostituees bij, die zien er ook fantastisch uit. Dat hoort allemaal ook. Dit is hun avond, dit is hun kerst en dat gunnen we ze ook van harte", legt Henk Dijkstra, directeur van het Leger des Heils in Amsterdam uit.

Deze keer moesten tafels worden bijgezet om alle belangstellenden een driegangendiner te kunnen aanbieden. Op het menu stonden onder meer sperziebonen, lof en krieltjes. Chefkok van het hotel Arthur Satangelo, verantwoordelijk voor het diner, vindt het prachtig om wat voor deze mensen terug te doen. "Een eer", noemt hij het.

Tussen de gasten zaten deze keer presentator Beau van Erven Dorens, oud-burgemeester van Amsterdam Job Cohen en schrijfster Marjan Berk.

Bekijk video: