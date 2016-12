SoulTrash hoopt mensen te inspireren dromen na te gaan

"Deze Amsterdamse groep brengt een vernieuwende, tikkeltje experimentele sound en is bijzonder creatief. Live is de act energiek en snoeihard", oordeelde de jury in haar rapport over SoulTrash. Als prijs krijgt de formatie een ontwikkeltraject op maat, mogen ze optreden op festivals, krijgen ze studiotijd, een repetitieruimte en fiscale ondersteuning.

En dat zal verwachtingen scheppen, weet de groep ook. "We worden nu voorgesteld aan het grote publiek, het gat tussen de mensen die ons al kenden en de mensen die ons nu gaan leren kennen, is heel groot", vertelt Roger. "We beseffen ons dat we nu drie keer harder moeten gaan rennen. Je bent die onbekende act, je hebt gewonnen en iedereen denkt nu: laat het maar even zien dan."

Tandiso hoopt dat het succes van Soultrash buurtgenoten inspireert. "Gewoon de buurt wakker schudden, achter je doelen aan gaan. Blijven grinden, ook al moet je om zes uur 's ochtends een mix afmaken of een video editen. Soms slapeloze nachten, je moet gewoon rennen voor je shit!"

