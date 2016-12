'Beste wethouder' Van der Burg pinkt een traantje weg

Van der Burg was er even stil van toen hij met de prijs overvallen werd. "Het is mooi wat er hier gezegd wordt. Ik heb echt gewoon de mooiste job van de wereld. Ik heb er altijd van gedroomd om wethouder van Amsterdam te worden. En als je daar ook nog voor gewaardeerd wordt, is het extra mooi."

De veertig panelleden roemen ook de politieke kunsten van Van der Burg. "Een bruggenbouwer met een goede dossierkennis. Maar ook een koopman, die het politieke spel zo goed beheerst dat hij zijn punten gerealiseerd krijgt." En uiteraard, zoals het hoort bij een individuele prijs, krijgt ook het team van de wethouder alle credits. "Ik heb een ongelooflijke club ambtenaren die ontiegelijk hard werken voor de stad. Daar ben ik al bijna zeven jaar mee gezegend."

Bekijk video:

Macht in de Stopera is een onderzoek naar de prestaties van het Amsterdamse stadsbestuur dat AT5 al sinds 1999 op regelmatige basis uitvoert. Aan veertig invloedrijke Amsterdammers uit diverse sectoren van de samenleving is gevraagd hoe zij vinden dat de stad op dit moment bestuurd wordt. De uitslagen van dit onderzoek worden deze week gepubliceerd op AT5.nl/stopera