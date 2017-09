Hervorming buurthuizen Alphen aan den Rijn terug naar de tekentafel

De wethouder is gevraagd om voor de hele gemeente een nieuw beleid vorm te geven.

"De huidige situatie is niet goed", aldus Van Velzen. "Er zijn nu verschillende systemen voor verantwoordelijkheid, geldstromen en verwachtingen. Er is een oud-Alphens systeem, een oud-Rijnwouds systeem en een mengeling vanuit oud-Boskoop."

Donderdag tijdens de raadsvergadering kreeg de wethouder veel vragen over de gelijkschakeling die hij voor ogen heeft voor de vele subsidieregelingen uit de vroegere drie gemeenten. Zo zouden buurthuizen maximaal 35 procent van hun inkomsten via commerciële activiteiten mogen binnenhalen.

Subsidie

"We zitten nu in de problemen met overal andere regels en her en der ontevreden gebruikers. Dat is niet wat we als gemeente willen", benadrukt Van Velzen. "Er was nergens een volmaakt systeem. Goede voorbeelden zijn er wel, zoals De Juffrouw en Driehoorne. Daar wordt veel eigen verantwoordelijkheid genomen en er wordt verhuurd om zelf geld te verdienen. Alleen afhankelijk zijn van subsidie is achterhaald. Dat kan niet meer."

Een ander probleem is dat er wel met beheerders is gesproken over het vergroten van de inkomsten, maar nog niet met de gebruikers. Daarom maken veel gebruikers zich zorgen over grote huurverhogingen.

Verwachtingen

Van Velzen benadrukt dat hij eerst wilde peilen wat de gemeenteraad en de beheerders verwachten van de gemeente. Wel meldt de wethouder dat welzijnswerk belangrijker is dan commercieel ondernemen.

De wethouder zal een of meer werkbezoeken van raadsleden aan gemeenten met een goed werkend systeem organiseren. Er komen schriftelijk antwoorden op veel van de gestelde vragen.

Daarna komt Van Velzen in oktober met een aangescherpte koers.