'Afblazen outlet in Zoetermeer is goed voor Alphen aan den Rijn'

"Als er een outlet komt in Zoetermeer kost dat ons Stadshart koopkracht", zegt wethouder Gerard van As.

De Zoetermeerse raad heeft moeite met het trage handelen van de initiatiefnemers de Holland Outlet Mall. Er moet een samenwerkingsovereenkomst worden gesloten om de outlet ook echt van de grond te trekken.

Afgelopen week bleek tijdens de raadsvergadering dat dit vertraging oploopt, omdat er te veel onderlinge verschillen zijn. Inmiddels zijn er politieke partijen in Zoetermeer die de vestiging van de Holland Outlet Mall willen afblazen.

Centrum

"Ik ben blij dat er in Zoetermeer twijfels zijn", meldt de Alphense wethouder van economische zaken, Gerard van As. "Als er een outlet komt, is dat afvloeiing van koopkracht van het Alphense Stadshart naar Zoetermeer. Dat willen we niet."

Van As wijst erop dat het centrumgebied van Alphen aan den Rijn net is opgeknapt. 'Het is voor onze winkeliers beter als de outlet inderdaad niet doorgaat. Maar: prijs nooit de dag voordat de avond valt. Wij houden het in de gaten."

Onvoldoende ruimte

De reactie van de Alphense wethouder is geheel in lijn met de protesten die eerder dit jaar richting de Zoetermeerse raad zijn gegaan. Niet alleen Alphen aan den Rijn heeft moeite met een outlet, ook de andere buurgemeenten bijvoorbeeld Gouda en de regio willen hier geen outlet.

Uit onderzoeken van onder meer INretail, de overkoepelende organisatie van winkeliers, blijkt dat er sowieso onvoldoende ruimte is voor nog een outlet in Zuid-Holland. "Zeker omdat Sugar City bij Schiphol in een vergevorderd stadium is. Mensen zien een outlet als een dagje uit en je gaat ook geen tien keer naar de Efteling", stelt Lisette Goddrie, vertegenwoordiger van de ledenraad van INretail afdeling Zuid-Holland.

De vastgoedeigenaren willen zaterdag 9 september een besluit nemen over het vervolg van het project Holland Outlet Mall.