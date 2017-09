Esports Game Arena met Hearthstone in Castellum

Thomas Runhart is druk bezig om voor Esports een vaste locatie in het voormalige pand van Hoogvliet in de Raadhuisstraat in te richten.

Zaterdag 2 en zondag 3 september is iedereen welkom in Theater Castellum aan het Rijnplein. Een aantal topspelers, zoals Europees kampioen Thijsnl en HGG spelers Tyler en Theo, is aanwezig om zich te kwalificeren voor het Summer Championship met een prijzenpot van 250.000 dollar.

Vaste locatie Raadhuisstraat

Esports Game Arena is een initiatief van Thomas Runhart. De Alphenaar is druk bezig met het realiseren van een permanente locatie voor gamers in de Raadhuisstraat.

Hiervoor heeft Runhart ook subsidie van de gemeente in Alphen aan den Rijn ontvangen. Tot nu toe worden de evenementen voor gamers in het hele land gehouden op tijdelijke locaties. Dit weekend is dat dus in Theater Castellum, waar eerder Hearthstone-toernooien zijn gespeeld.