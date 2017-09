Gemeente Alphen meldt dat er niks aan de hand is met scheur Dijkslootpad

Eerder op vrijdag hadden bezorgde bewoners de politie ingeseind.

Volgens de gemeente is er donderdagavond bij Hoogheemraadschap Rijnland een melding binnengekomen van een scheur in de kade bij het Dijkslootpad in Alphen aan den Rijn. Naar aanleiding van deze melding is er polshoogte genomen bij het Dijkslootpad ter hoogte van de Rigolettohof en is er contact geweest met de lokale brandweer en politie.

Uit nader onderzoek is gebleken dat de betreffende scheur geen reden is tot onrust. Er zijn geen redenen tot extra maatregelen vooruitlopend op het reguliere onderhoud. Het Hoogheemraadschap houdt de dijk goed in de gaten.