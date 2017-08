Aangiftes fietsendiefstallen Alphen aan den Rijn gestegen

Tot en met juli is er 250 keer aangifte van fietsendiefstal gedaan, in vergelijking met 209 een jaar eerder. Dit laat de politie in Alphen aan den Rijn dinsdag weten.

Er is, zoals gebruikelijk in de zomermaanden, de afgelopen tijd een piek te zien in het aantal fietsendiefstallen. "De afgelopen twee weken zijn de meeste fietsen, vooral de merken Gazelle en Batavus, weggenomen vanaf de omgeving Vliestroom en het centrum", aldus de politie.

De agenten raden inwoners aan om hun fiets in bewaakte stallingen te plaatsen en twee sloten te gebruiken.