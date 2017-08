Alphens politiebureau Mustersstraat blijft open

Van het Alphense bureau staan de bovenste verdiepingen leeg.

Dat heeft wellicht voeding gegeven aan het gerucht dat het gebouw zou sluiten. Het is echter eerder een kwestie van het pand vullen met organisaties die een raakvlak met de politie hebben. Daarvoor zou het ministerie als eigenaar van het gebouw zich in moeten spannen en wellicht de gemeente ook.

Eerder dit jaar meldde burgemeester Liesbeth Spies juist dat zij samen met een aantal regionale collega-burgemeesters aandringt op meer mensen naar de 'plattelandsgemeenten'.

Verspreid

Nu is het nog zo dat relatief veel politiemensen uit het district diensten vervullen bij de ME en voor andere landelijke activiteiten. De andere gemeenten in het district Den Haag leveren dus vaker manschappen aan de hoofdstad dan andersom.

Een probleem bij de berekeningen is dat in de stad veel mensen dicht bij elkaar wonen en in de gemeenten in het Groene Hart juist verspreid. Dat maakt de aanrijtijden tussen de dorpen relatief lang.