Alphen aan den Rijn Proef gratis parkeren in centrum Alphen aan den Rijn gaat niet door De gemeente Alphen aan den Rijn heeft op aandringen van ondernemersvereniging VOA onderzocht of het zinvol is om een proef met gratis parkeren in het centrumgebied van Alphen-Stad uit te voeren. De kosten, als er definitief gratis mag worden geparkeerd, zijn echter te hoog. De proef gaat om die reden niet door.