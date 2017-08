Meerdere personen aangehouden na overlast in Alphense centrum

Vrijdagnacht werd rond 05.00 uur een 32-jarige man uit Den Haag aangehouden in de Julianastraat.

De man viel voorbijgangers lastig en belette leveranciers het werk. Hij is met een gebiedsverbod van 24 uur in de loop van zaterdag weer in vrijheid gesteld.

Ook zondagavond zorgde een man voor overlast. Een 41-jarige Alphenaar werd op de Lijsterlaan aangehouden voor het veroorzaken van overlast onder invloed van alcohol.

T-shirt

In de Roerdompstraat werd dit weekend een man aangehouden voor belediging. Hij droeg een t-shirt met voor de politie beledigende teksten. Tevens bleek hij in een auto te rijden waarvan het kenteken ongeldig was verklaard.

De auto is door agenten in beslag genomen.

Heling

Vrijdagavond werd op de Prins Bernardlaan een 17-jarige Alphenaar aangehouden voor heling van een fiets. De jongen reed op een fiets met een doorgezaagd slot. Bij controle bleek de fiets als gestolen gesignaleerd te staan.

In de Julianastraat werd die nacht een 42-jarige bestuurder van een snorfiets aangehouden voor het rijden onder invloed. Hij was ten val gekomen maar ontkende te hebben gereden. De camerabeelden wezen echter uit dat hij wel degelijk reed en daarbij ten val was gekomen. "Ook niet vreemd want hij blies 960 ug/l", zo meldt de politie.