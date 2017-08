Hoekstra waarschuwt weggebruikers voor scholieren

Hoekstra was maandag te gast op drie Alphense basisscholen, namelijk Het Baken, Het Spinnewiel en De Nieuwe Ambacht. Met de campagne worden weggebruikers gevraagd rekening te houden dat de zomervakantie voorbij is en kinderen weer naar school lopen of fietsen.

"Aan het begin van het schooljaar lopen en fietsen veel kinderen een nieuwe route naar school. Met de actie 'Wij gaan weer naar school' wijzen wij u extra op scholieren in het verkeer. Want hoe beter iedereen rekening houdt met elkaar, hoe beter het is voor de verkeersveiligheid!", meldt de gemeente.

Ook de politie wijst automobilisten op het feit dat de scholen weer zijn begonnen. "Let even extra op in het verkeer. Het is weer veel drukker met fietsers dan de afgelopen weken. Ook doen we een beroep op alle ouders om bij het brengen en halen van de kinderen bij de scholen er geen verkeerschaos van te maken. Het gaat om de veiligheid van uw eigen en andermans kinderen", aldus de politie.