Sportspectrum moet zeven ton aan subsidie inleveren

Alphen aan den Rijn

Gerrit Vos wil herdenkingsplaat voor bemanning Halifax

In de nacht van 16 op 17 juni 1944 is een Halifax in Alphen aan den Rijn gecrasht. Ooggetuige Gerrit Vos kreeg afgelopen zaterdag de dossiers over de overleden bemanning. Nu wil hij eindelijk een gedenkteken op de plek waar het vliegtuig neerstortte.