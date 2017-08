Vanaf 4 september vier treinen per uur naar Gouda

's Avonds en in het weekend blijft de trein in beide richtingen twee keer per uur rijden. De uitbreiding van de dienstregeling is onderdeel van de plannen waarmee de provincie Zuid-Holland, samen met NS, ProRail en de gemeenten Alphen aan den Rijn, Waddinxveen en Gouda het openbaar vervoer verbeteren.

Sinds december 2016 rijdt NS met R-net treinen over dit traject. De provincie Zuid-Holland besteedde dit traject aan voor een periode van vijftien jaar. In juli heeft ProRail om de frequentieverhoging mogelijk te maken aanpassingen gedaan aan het spoor, de seinen, de beveiliging en de spoorwegovergangen. De frequentieverhoging is een volgende stap in de kwaliteitsverbetering op deze lijn.

Later volgt de opening van twee nieuwe stations. In december 2017 gaat het nieuwe station Boskoop Snijdelwijk open en in het voorjaar van 2018 station Waddinxveen Triangel.