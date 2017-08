Nieuw kunstwerk op rotonde Raoul Wallenbergplein

Alphen aan den Rijn 155 appartementen in voormalig pand Wolters Kluwer In het pand van Wolters Kluwer aan de Zuidpoolsingel in Alphen aan den Rijn worden 155 huurappartementen en studio's gerealiseerd. "Het is een mooie toevoeging voor de stad", vindt wethouder Tseard Hoekstra. "Daarnaast is het ook fijn dat het op deze locatie kan, zo dichtbij het station."