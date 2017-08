Gerrit Vos wil herdenkingsplaat voor bemanning Halifax

Er zijn nog Alphenaren die zich gebeurtenissen uit de Tweede Wereldoorlog herinneren. Gerrit Vos is een van hen.

Vos heeft als tiener een Canadees vliegtuig zien neerkomen aan de Herenweg. De brandende Halifax wilde landen en crashte tegen de Dijksloot aan ter hoogte van de huidige Herenhof. De zevenkoppige bemanning heeft het niet overleefd.

Voor deze zeven wil Vos een herdenkingsplaat en een monument oprichten. "Ik wil graag dat het in de herinnering blijft bij de mensen. Het zijn heftige verhalen. Nu zijn er nog mensen die de anekdotes kennen", zegt Vos. "Als je ouder wordt, komen de verhalen weer boven. Dat wil ik delen nu het nog kan."

Vos is al een aantal jaren bezig om zijn herinneringen te delen. Zo is in 2015 een documentaire over zijn oorlogsherinneringen gemaakt door Studio Alphen.

Bemanning

Anjo Duijkers heeft onlangs het stokje van haar vader overgenomen. Zij is aan het inventariseren wat er bekend is over de crash en wat de mogelijkheden zijn voor een herdenkingsplaat en een monument. Ook Jarno Haze, wiens familie ook aan de Oude Herenweg woonde, zet zich in voor een fysieke herdenking.

Een tijdje geleden is contact gelegd met Studiegroep Luchtoorlog Drenthe. Rob Wethly doet daar als vrijwilliger onderzoek naar de achtergrond van bemanningsleden van gecrashte vliegtuigen. Op verzoek heeft Wethly de bemanning van de in Alphen gecrashte Halifax onderzocht en achterhaald. Zaterdag 12 augustus is het materiaal aan Gerrit Vos en Anjo Duijkers overhandigd.

Herdenkingsplaat in Herenhof

Van alle zeven bemanningsleden, zes Canadezen en een Engelsman, is nu precies bekend wie zij waren compleet met foto. "Ik probeer de persoon achter zo'n naam te vinden", zegt Wethly.

Wethly heeft een voorbeeld van de Drentse herdenkingsplaten meegenomen. "Zoiets zou mooi zijn in winkelcentrum Herenhof", denkt Duijkers. Als monument zou de groep ook graag een muurschildering van de Halifax in of bij de Herenhof zien.