Alphen aan den Rijn Man ernstig gewond na val in de Hooftstraat Een man is vrijdagavond ernstig gewond geraakt nadat hij was gevallen in de Hooftstraat in Alphen aan den Rijn. Naast twee ambulances werd ook het Mobiel Medisch Team (MMT) met de traumahelikopter opgeroepen om de gewonde man te helpen.