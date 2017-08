Alphen aan den Rijn Bos Hazerswoude-Rijndijk moet ruimte maken voor nieuw station Het bos naast de spoorwegovergang in de Gemeneweg in Hazerswoude moet ruimte maken voor een nieuw station in Hazerswoude-Rijndijk​. Het stuk grond is nodig voor de aanleg van het station en de nieuwe wijk Westervaartpark die aan de overkant van de weg komt te liggen.