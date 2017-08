RecreatieBridgeclub Alphen viert 25-jarig jubileum

De feestcommissie heeft inmiddels een ludiek programma samengesteld. De leden moeten nog even in het ongewisse blijven wat er voor hen georganiseerd wordt.

De bridgeclub heeft als voornaamste doel het organiseren van ontspannende en gezellige bridge-avonden. Natuurlijk hoort hierbij wel een competitie-element. De competitie vindt plaats op de donderdagavond in de Bron.

Befaamd zijn de diverse drive, zoals de sinterklaas- kerst- nieuwjaars- en paasdrive. De leden die deze drives organiseren weten het altijd voor elkaar te krijgen dat iedereen met een prijsje naar huis gaat.

Ledenstop

Tot voor kort gold voor de club een ledenstop. Sinds kort is deze opgeheven. RBA kan dus weer nieuwe leden inschrijven. De contributie is omgerekend nog geen twee euro per speelavond.

Tevens wordt men lid van de bridgebond, die maandelijks een clubblad uitbrengt met wetenswaardigheden met betrekking tot de bridgesport. Het voordeel van het spelen in de Bron is dat er gratis overdekt geparkeerd kan worden. De club speelt in vier lijnen. Er is een speciale lijn voor beginners.

Beginners

Voor beginners bestaat er ook de mogelijkheid om extra lessen te volgen bij een van de erkende bridgedocenten. Na afloop van de speelavond bestaat de mogelijk om onder het genot van een drankje na te kaarten.

Aanmeldingen kan via de website van RBA.