Mogelijk woonunits in leegstaande kantoren Genielaan

Er bestaat in Alphen aan den Rijn en omgeving veel vraag naar huisvesting voor arbeidsmigranten, die in de regio werkzaam zijn. De initiatiefnemers hebben in overleg met de gemeente onderzocht of de leegstaande panden aan de Genielaan tot woonunits kunnen worden getransformeerd. Hun plan is nu klaar en voor besluitvorming bij de gemeente neergelegd.

De gemeente wil in principe medewerking verlenen aan de komst van arbeidsmigranten aan de Genielaan 2 - 4. De aanvraag voor de omgevingsvergunning wordt getoetst aan het beleid voor tijdelijk wonen, laat een woordvoerster weten.

Planning

In de twee gebouwen kunnen honderd woonunits worden gerealiseerd, die plaats bieden aan zo'n 200 tot 250 bewoners. De besluitvormingsprocedure zal naar verwachting enige maanden in beslag nemen.

De planning van de initiatiefnemers is dat begin 2018 met de verbouwing van de kantoren kan worden begonnen. Voor de zomervakantie van volgend jaar zijn de woonunits dan gereed.