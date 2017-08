Woodstone Pizza & Wine geopend in Nutsgebouw

Dinsdag 1 augustus zal de horecagelegenheid voor het eerst voor bezoekers geopend zijn.

De Alphense vestiging is de tweede zaak van de horecaketen die in juli is geopend. De nieuwe vestiging in Zoetermeer opende eerder deze maand de deuren.

Woodstone Pizza and Wine is de tweede horecagelegenheid in het Nutsgebouw die de deuren heeft geopend. Maggie Blue - Bar & Kitchen heeft maandag 24 juli voor het eerst bezoekers ontvangen. Het is nog onbekend wanneer Bakker van Maanen, die invulling geeft aan het achterhuis van het monumentale pand, zal openen.

Horeca

Jarenlang stond het Nutsgebouw aan de Lage Zijde leeg, waar ooit een bank, een bibliotheek, een bewaarschool en een gymnastiekvereniging huisden. Alle horecagelegenheden krijgen zowel een terras aan het Thorbeckeplein als aan het nieuwe haventje.