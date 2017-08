Eind van het jaar hoogwaardige R-net buslijn in Alphen

De R-net bussen rijden tussen het Alphense NS-station en Schiphol. De vier bushaltes moeten in november 2017 helemaal klaar zijn.

Deze R-net buslijn is onderdeel van een netwerk van hoogwaardig openbaar vervoer in de hele provincie. Ook de treinverbinding tussen Alphen en Gouda is onderdeel van het netwerk.

De beoogde Alphense bushaltes zijn station Alphen aan den Rijn, Hoge Zijde, ziekenhuis Alrijne en winkelcentrum Herenhof. De andere haltes tussen Alphen aan den Rijn en Schiphol zijn: Jacobswoude/Kruisweg, Rijnsaterwoude, Leimuiden en De Hoek Boven. De normale lijndiensten volgen dezelfde route, maar stoppen bij veel meer bushaltes.

Eisen

Alle R-net bushaltes moeten aan hoge eisen voldoen. Allereerst om duidelijk herkenbaar te zijn als halte van R-net. Verder zijn de zeer herkenbare rood-grijze haltes in ieder geval voorzien van borden, goede verlichting, een abri met beschutte zitplaatsen, informatiepanelen en -kaarten, verlichting, een afvalbak en een fietsparkeervoorziening.

Belangrijk onderdeel is de DRIS-paal met klok met het Dynamisch Reizigers Informatie Systeem.

Bereikbaarheid

Het doel van het R-het is een betere bereikbaarheid en leefbaarheid in de verschillende regio’s. Het gaat bij R-net om betrouwbaar, frequent en comfortabel vervoer. In de provincie zijn straks zeven buslijnen en twee spoorlijnen die tot het R-net worden gerekend.