Treinen tussen Alphen aan den Rijn en Gouda rijden weer

Alphen aan den Rijn Eind van het jaar hoogwaardige R-net buslijn in Alphen De gemeente Alphen aan den Rijn heeft in juli een definitieve overeenkomst gesloten met de provincie Zuid-Holland over bushaltes van R-net. De R-net bussen rijden tussen het Alphense NS-station en Schiphol. De vier bushaltes moeten in november 2017 helemaal klaar zijn.