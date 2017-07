Gedupeerden stappen alsnog naar rechter voor brugongeval Alphen

De gemeente Alphen heeft donderdag een bericht daarover van het AD bevestigd aan NU.nl. De gemeente kon inhoudelijk nog geen reactie geven.

Het gaat om een groep ondernemers aan de Hooftstraat. Zij hebben een letselschadejurist in de arm genomen die deze week per brief de gemeente en vier betrokken aannemers gesommeerd heeft aansprakelijkheid te erkennen.

Als zij dit niet doen, stappen de gedupeerden naar de rechter.

Inkomstendaling

De Julianabrug viel op 3 augustus 2015 op huizen en winkels van de Hooftstraat toen er een fout werd gemaakt bij het inhijsen van de nieuwe overspanning. Er vielen geen doden of gewonden.

Het duurde drie maanden voordat de ravage was opgeruimd. In die hele periode moesten de winkels aan de Hooftstraat dicht blijven. Dit leidde volgens de ondernemers tot "dramatische" inkomenstendalingen.

De Onderzoeksraad voor de Veiligheid deed onderzoek en bevestigde dat de aannemers en gemeente aansprakelijk waren voor de gemaakte fouten bij de voorbereidingen.

Miljoenen euro's

De brief is geschreven door drie ondernemers die naar eigen zeggen de meeste problemen hebben ondervonden. Als de rechter het drietal gelijk geeft, wil de schadeletseladvocaat een soortgelijke zaak aanspannen voor dertig andere ondernemers.

De drie gedupeerden die nu een zaak willen aanspannen eisen een vergoeding van twee á drie miljoen euro. Voor de andere bedrijven die later willen aanhaken, gaat het om claims van een paar tienduizend euro per stuk.

Noodfonds

De bedrijven komen nu pas met hun claim omdat er lang is onderhandeld over een schikking, stelt letsel- en schadejurist Orlando Kadir die de gedupeerden bij staat. "We hebben lang hoop gehad dat het noodfonds soelaas zou bieden", stelt hij. "Maar de gemeente en de verzekeraars hebben er alles aan gedaan om vooral geen geld uit te keren."

Meerdere ondernemers in de Hoofstraat verkeren in grote financiële problemen. Vier bedrijven zijn volgens Kadir al failliet. "We hebben absoluut geen belang bij een rechtszaak; dat gaat vermoedelijk maanden duren en die tijd hebben de meeste gedupeerden niet. Maar de gemeente laat ons geen keus."