'Geen zorgen over drinkwater in Alphen aan den Rijn'

De afgelopen periode is er ophef ontstaan over GenX, dat op verschillende plaatsen in Zuid-Holland in het kraanwater zit. GenX zit in het water doordat chemiebedrijf Chemours het als afvalstof loost en de stof zo in het oppervlaktewater terecht komt.

Wethouder Gerard van As mengde zich in een discussie op de Facebookpagina Allemaal Alphenaren en nam contact op met Oasen. "De waterleverantie van Oasen aan Alphen aan den Rijn loopt vanuit Langerak en heeft geen enkele verbinding met Chemours. Dus is er voor ons geen enkel probleem", zo meldt Van As.

Daarnaast hebben de GGD en het RIVM laten weten dat al het drinkwater van Oasen geen risico vormt voor de publieke gezondheid.