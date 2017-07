Drugsnetwerk Alphen, Boskoop, Gouda opgerold

De acht verdachten zijn opgepakt bij invallen in een loungebar in Gouda en in twintig woningen onder meer in Boskoop en Alphen aan den Rijn. Zij worden verdacht van grootschalige handel in cocaïne en heroïne in de regio tussen Gouda, Boskoop en Alphen.

Er wordt nu onderzoek gedaan naar onder meer mobiele telefoons en gesprekken uit telefoontaps. Dit onderzoek is waarschijnlijk in september pas afgerond. De verdediging eiste in de zitting van de rechtbank afgelopen vrijdag vrijlating van de verdachten. Ook wil de verdediging de originele telefoontaps hebben om de vertaling te controleren. Maandag wordt bekend of deze eisen worden ingewilligd.