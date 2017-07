Alphen wellicht in overtreding met gebruik afvalpas

In de gemeente Arnhem wordt eenzelfde pas gebruikt en daar heeft de rechter donderdag besloten dat een pas zonder diftar niet mag.

Wethouder Tseard Hoekstra is een voorstander van het diftar-systeem. Hierbij wordt aan de hand van het gebruik van de pas berekend welk bedrag een inwoner aan afvalheffing moet betalen. Je betaalt als het ware per zak.

Dit systeem is door de Alphense gemeenteraad afgewezen. De persoonsgebonden afvalpas is echter wel ingevoerd.

Uitspraak

Uit de uitspraak van de voorzieningenrechter kun je opmaken dat de gemeente Alphen aan den Rijn net zo illegaal bezig is als de gemeente Arnhem. Er worden namelijk persoonsgegevens van de gebruikers van de afvalpassen bijgehouden. Dit is illegaal.

De Autoriteit Persoonsgegevens heeft eerder dit jaar besloten om de situatie in Arnhem voorlopig te gedogen. Waarschijnlijk neemt de autoriteit na de zomervakantie een nieuw besluit.

Gegevens

Het probleem bij het bijhouden van de persoonsgegevens is dat de gemeente kan zien hoeveel restafval of vuilnis bij hoogbouw door een huishouden wordt weggegooid zonder dat daar een geldige reden voor is. Uit deze gegevens is bijvoorbeeld ook af te lezen of iemand met vakantie is.

De gemeente Alphen aan den Rijn gebruikt de gegevens om af te lezen of een ondergrondse container bijna vol is en bewaard deze gegevens maximaal een maand.