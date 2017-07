Raadslid Peter Bontekoe verlaat CDA en begint eenmansfractie

Alphen aan den Rijn Gemeente Alphen wil vrachtwagens op busbaan N207 Wethouder Tseard Hoekstra doet zijn best om de nieuwe busbaan op de N207 vanaf Alphen-noord ook te openen voor vrachtverkeer. De busbaan is op dit moment uitsluitend in gebruik bij lijnbussen, omdat de N207 bij Leimuiden nog niet klaar is.