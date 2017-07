Gemeente wil betere veiligheid Prins Bernhardlaan

Het fietspad is afgesloten en de bewegwijzering plus begeleiding van het fietsverkeer is miniem. De aannemer heeft beterschap beloofd.

De gebrekkige verkeerssituatie voor fietsers op en bij de Prins Bernhardlaan was aanleiding voor Ronald Geurts (SP) om vragen te stellen aan wethouder van verkeer, Tseard Hoekstra. Hoekstra meldde dat de aannemer verantwoordelijk is voor de verkeersveiligheid en dat hierover afspraken zijn gemaakt in de vergunning.

Hoe het verkeer wordt begeleid tijdens zo'n groot project als de Prins Bernhardlaan wordt vooraf getoetst aan het verkeersplan. De begeleiding is inmiddels verbeterd.