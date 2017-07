VVD wil geen betaalsysteem per vuilniszak invoeren

Het afvalpassysteem is nogal omstreden. Veel inwoners denken dat het een opmaat is om een betaalsysteem per zak in te voeren. Dat is ook het oorspronkelijke plan van wethouder Tseard Hoekstra (VVD). De gemeenteraad stak daar een stokje voor, de raad was wel akkoord met het afsluiten van de ondergrondse containers. Hoekstra is nog altijd van mening dat een betaalsysteem per zak veel beter werkt.

Fractievoorzitter Robbert Prins van de VVD is het niet met zijn eigen wethouder eens. "Ik ben niet van plan om in ons verkiezingsprogramma op te nemen, dat we per afvalzak gaan betalen." Hij zei dit afgelopen donderdag tijdens de behandeling van de financiële stukken.