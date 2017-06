Financiële stukken gemeente Alphen aan den Rijn goedgekeurd

Wethouder Michel du Chatinier is blij dat de 'oude' tekorten zijn weggewerkt en dat er ruimte is voor nieuwe investeringen.

Du Chatinier meldt: "We hebben voldoende inkomsten om alles uit te voeren wat we hebben afgesproken. Ook kunnen we sparen voor de algemene reserve én er is ruimte voor nieuw beleid."

Wel bestaan er binnen de gemeenteraad zorgen over de omvang en opbrengst van gemeentegronden. Du Chatinier deelt deze zorgen. "Alle grote projecten naderen hun einde. Grote bouwprojecten zijn binnenkort klaar. We kijken hier wel goed naar. Het gaat niet alleen om minder inkomsten in de toekomst, maar ook om de mensen die aan de projecten werken."

Beschikbaarheid

Wethouder Gerard van As meldt dat van de 28 hectare braakliggend bedrijfsterrein in 2014 nu nog circa 13 hectare beschikbaar is. "Wel zijn we in onderhandeling met belangstellende bedrijven." Voor bedrijventerrein Hoogewaard in Koudekerk is vooral belangstelling vanuit het dorp zelf. In de toekomst komt een aantal transformatiegebieden in Alphen-stad, zoals de Heimanswetering, beschikbaar.

Over leegstaande kantoren meldt de wethouder dat de situatie aanzienlijk is verbeterd in het afgelopen jaar. Een aantal panden wordt verbouwd tot woningen en er zijn al vergunningen aangevraagd voor andere.