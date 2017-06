Restaurant 's Molenaarsbrug over op derde generatie

Broer en zus Zaal zijn al zo'n vijftig jaar werkzaam in de zaak, die ze overnamen van hun vader. Willemien is officieel al een jaar met pensioen maar 'dat lukt nog niet helemaal'. Nu is dan toch het moment gekomen om de knoop door te hakken. "Een heerlijk gevoel!", vertelt Willemien. "We hebben altijd keihard gewerkt en je moet een keer de keuze maken.." Jan vult aan: "Nu zijn we allebei nog fit en gezond en is het tijd om andere dingen te ondernemen. Bovendien is het nu een mooi moment omdat Martin en Selina op zoek waren naar een nieuwe uitdaging!"

Martin en Selina Kalkhoven zijn al vijf jaar de drijvende krachten achter het succesvolle Wet 'n Wild. Twee jaar geleden ontstond het idee voor een extra horecagelegenheid aan de Zegerplas, maar daar werd na diverse afwegingen toch vanaf gezien.

Een paar weken terug deden Jan en Willemien opeens het voorstel om 's Molenaarsbrug over te nemen. "Daar hoefden we uiteraard niet lang over na te denken. Zeker voor Selina is dit bijzonder, omdat het restaurant nu overgaat op de derde generatie", aldus Martin.

Verbouwing

Per 1 augustus sluit restaurant 's Molenaarsbrug voor enkele maanden. Tijdens de sluiting wordt het restaurant van een flinke upgrade voorzien, door onder andere het interieur aan te pakken. "Het restaurant is ook wel toe aan vernieuwing, verjonging en wat nieuwe energie", vindt Jan. "Maar", zo benadrukt Martin, "het wordt absoluut geen tweede Wet 'n Wild."

"Het is nu een klassiek restaurant, wij willen het graag wat eigentijdser en toegankelijker maken", aldus Selina. "We pakken de uitstraling aan, maar ook de kaart en prijsstelling zullen veranderen. Het gastenbestand moet hiermee worden uitgebreid, maar we willen het huidige bestand niet wegjagen", vertelt Martin.

Kinderziektes

Bovenal moet en blijft het wel een gelegenheid om sfeervol uiteten te gaan. "Bij 's Molenaarsbrug ga je straks niet 'even snel een hapje eten', maar kun je écht een avondje dineren", aldus Selina.

De doelstelling is dat 's Molenaarsbrug in oktober de deuren weer opent. In het begin zal de focus van het ondernemerskoppel vooral op het nieuw verkregen restaurant liggen. "De kinderziektes moeten er even uit bij 's Molenaarsbrug, maar daarna zullen we veel heen en weer pendelen tussen beide horecagelegenheden. We regelen het naast elkaar, je kunt ons op beide locaties gewoon tegenkomen", aldus Selina.

Kennis

Jan en Willemien zullen ongetwijfeld op de achtergrond betrokken blijven voor advies. "Met sommige vragen zullen we uiteraard bij hen aankloppen. Waarom zouden we het wiel opnieuw willen uitvinden als je vijftig jaar aan kennis tot je beschikking hebt?", vindt Martin.

"We gaan aan de slag om het restaurant weer te laten draaien zoals een aantal jaren geleden. Het is altijd een grote naam en begrip geweest in Alphen en we gaan hard aan de slag om dat weer terug te brengen", besluiten Martin en Selina.