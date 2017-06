Plan Kalkhoven voor horeca Zegerplas van de baan

Alphen aan den Rijn Restaurant 's Molenaarsbrug over op derde generatie 's Molenaarsbrug en Wet 'n Wild zijn allebei een begrip in Alphen aan den Rijn. Vanaf 1 augustus zullen beide horecagelegenheden in handen zijn van Martin en Selina Kalkhoven. Zij nemen 's Molenaarsbrug over van Jan en Willemien Zaal, de vader en tante van Selina.