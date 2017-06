Archeon krijgt ton voor restauratie schepen Zwammerdam

Het geldbedrag komt uit de LEF-regeling. Dit is een cofinancieringsregeling waarbij bedrijven of organisaties minimaal 40 procent van het benodigde geld voor een project zelf inleggen. Voor de rest van de projectfinanciering kan twee keer per jaar een aanvraag bij de Economic Development Board Alphen (EDBA) worden gedaan. Uiteraard zijn er strenge voorwaarden. Van de vier ingediende projecten in deze ronde is er slechts één gehonoreerd. Archeon krijgt om precies te zijn 99.500 euro.

Samenwerking

"De aanvraag voldeed aan alle voorwaarden", meldt Joost Berkhout, programmadirecteur van de EDBA. "Het project van Archeon is een mooi voorbeeld van samenwerking. Er doen verschillende bedrijven en organisaties mee, het is een stageproject en wellicht kunnen ook mensen met afstand tot de arbeidsmarkt meewerken." De belangrijkste voorwaarde voor het honoreren van een project is een bijdrage aan de lokale arbeidsmarkt. Het project gaat in september van start in het Romeinse Badhuis in Museumpark Archeon..

Restauratie

De Romeinse schepen zijn in de jaren zeventig in de kern Zwammerdam opgegraven. In de tussenliggende jaren is het goed bewaarde hout geconserveerd. Nu is het tijd om de schepen in elkaar te zetten, voor de restauratie dus. De schepen van Zwammerdam zijn beroemd binnen de wetenschappelijke wereld. Er zijn maar weinig Romeinse schepen gevonden. Eigenlijk alleen aan de randen van het Romeinse Rijk. Dat komt door de natte grond in het noorden van Europa.

Nieuw museum

Op termijn is het de bedoeling om de schepen onder te brengen in een nieuw te bouwen Romeins Scheepvaartmuseum. Voor dit museum is overigens nog wel flinke medewerking noodzakelijk van de gemeente Alphen aan den Rijn en van BPD, het voormalige Bouwfonds. Museumpark Archeon moet uit kunnen breiden om het scheepvaartmuseum te realiseren. De twee uitdagingen zijn de aanleg van wegen tussen de parkeerplaats en het museumpark en de bouw van dure woningen tegen Archeon aan.