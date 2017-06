Menselijk schedel aangetroffen bij opgravingen

Alphen aan den Rijn kent een lange geschiedenis, want de Oude Rijn was ooit de noordgrens van het Romeinse Rijk. Ten zuiden daarvan liep de zogenaamde Limesweg, waarvan de archeologen nu een deel hebben opgegraven. Slechts een meter of twee onder grond, werd de schedel blootgelegd.

"Hoe oud de schedel precies is, is lastig te zeggen. Wel staat vast dat de schedel grofweg zo'n tweeduizend jaar oud is maar misschien nog wel ouder", vertelt Nadine Conradi van RAAP.

De schedel is niet compleet, want de onderkaak ontbreekt. "Uiteraard hebben we verder gegraven, maar verder hebben we geen menselijke resten aangetroffen. De vondst roept een hoop vragen op. Met de uitwerking van de vondsten en met behulp van specialisten hopen we deze vragen beter te kunnen beantwoorden", aldus Conradi.

Werkzaamheden

De opgraving werd uitgevoerd in opdracht van de gemeente Alphen aan den Rijn, die op die plek werkzaamheden gaat uitvoeren.