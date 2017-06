Japanse duizendknoop overwoekert vele hectaren

"We moeten de plant bestrijden, want voor je het weet groeit er helemaal niets anders meer", meldt wethouder Tseard Hoekstra. "We weten alleen niet goed hoe. In heel Nederland worden nu proeven gedaan om een goede bestrijdingsmethode te vinden."



De Japanse duizendknoop op de locatie in Koudekerk wordt uitgegraven en wordt daarna verbrand. De grond moet tot op het grondwater ook worden afgegraven en worden afgevoerd. "Als je ook maar iets laat zitten, komt de plant terug." Op de bodem van de afgraving wordt worteldoek neergelegd en daarop komt een nieuwe grondlaag die wordt beplant met vaste planten.

Voor de geluidswal van de N11 en achter de hondenclub in Park Zegersloot wordt een andere methode toegepast. De planten worden vlak boven de wortel 'geïnjecteerd' met een bestrijdingsmiddel. Deze methode wordt ook in de gemeente Amersfoort toegepast, waar inmiddels circa 4 hectare Japanse duizendknoop voet aan de grond heeft.

Het is de bedoeling dat de plant zo snel mogelijk weer uit Nederland verdwijnt. Afsnijden en op een composthoop gooien of in de kliko is zo'n beetje het ergste wat je kunt doen. "Als iemand de plant ziet, graag direct bij de gemeente melden. Of de plant in openbaar gebied of in een tuin staat, maakt niet uit", aldus Hoekstra. "We moeten echt zorgen dat de Japanse duizendknoop niet in de gemeente kan uitbreiden."