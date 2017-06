Lakeside en Disco-Train Open Air overdekt bij regen

In overleg met de gemeente is besloten om het hele feestterrein te overkappen. "De weersvoorspellingen geven vooralsnog aan dat er een redelijke kans bestaat op regen, maar gelukkig wordt het met 20 graden prima festivalweer! Of dat zonnetje nou wel of niet komt, we geven de garantie dat er droog gefeest kan worden", aldus de organisatie.

Lakeside Festival is sinds negen jaar een bekend evenement in Alphen en omstreken. Disco-Train Open Air vindt dit jaar voor het eerst plaats in Alphen.