Baggerwerkzaamheden in haventje aan de Lage Zijde

Uit metingen is gebleken dat het haventje in de Kromme Aar op sommige plaatsen te ondiep is voor sloepen. Hiervoor is minimaal één meter diepte noodzakelijk. Op dit moment is dat niet zo en is het haventje op sommige plekken slechts 80 centimeter diep.

Naar verwachting duren de werkzaamheden de hele dag, met een eventuele uitloop naar de dinsdagochtend. Tijdens de werkzaamheden zal er enige stank overlast zijn. Omdat deze dag de winkels gesloten zijn en de weersverwachtingen ongunstiger zijn, hoopt de gemeente dat de overlast beperkt blijft.

Baggeren

Met een 'onderwater bulldozer' wordt het slib van de bodem naar de kade geduwd. ter hoogte van waar Halfords zat. Het slib wordt uit het water gehaald met een graafmachine waarna het wordt afgevoerd.