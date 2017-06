Alphen gebruikt als eerste gemeente schuimglas als ophoogmateriaal

In het gebied van het reconstructieproject omgeving Ridder van Montfoortlaan in Hazerswoude-Dorp is de bodem zeer slap. "Door de slappe veenbodem zijn op sommige plekken in 30 jaar tijd verzakkingen opgetreden tot wel 80 centimeter", aldus wethouder Tseard Hoekstra.

Wanneer zand als ophoogmateriaal wordt gebruikt, blijft de bodem snel inklinken. Daarom wil de gemeente ophogen met het lichtste materiaal wat op dit moment verkrijgbaar is. Het basisproduct van schuimglas is glasmeel, dat ontstaat bij de recycling van glas. "Schuimglas is een soort spons van glas: luchtig en daardoor heel licht, maar daarnaast ook heel sterk wat voor een groot draagvermogen zorgt", vertelt Hoekstra. "Naast dat schuimglas geschikt blijkt als ophoogmateriaal in de wegenbouw, is het ook duurzaam en milieuvriendelijk."

Proef

De samenstelling van het in Duitsland toegepaste schuimglas en de Nederlandse regelgeving maakte het tot voor kort onmogelijk om schuimglas in Nederland toe te passen. Na aanpassing van het productieproces is de samenstelling van schuimglas gewijzigd. Daardoor mag bij de ophoging in Hazerswoude-Dorp deze zomer voor het eerst met schuimglas in Nederland worden uitgevoerd.

Als de proef slaagt, zal het ophoogmateriaal vaker worden toegepast. Eerst moet blijken hoe de ondergrond zich houdt na de ophoging. Dit zal door hoogtemetingen na enkele jaren al duidelijk zijn.